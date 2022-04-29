تعيينات شركة مياه الشرب.. مهلة جديد لاستلام أوراق تعيين المقبولين

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مد فترة استلام أوراق المقبولين «مسوغات التعيين»، في مسابقة الوظائف التي أعلنت عنها لمدة 5 أيام تبدأ 8 مايو المقبل 2022 وحتي يوم 12 مايو من نفس الشهر وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2020 نظرا لإجازة عيد الفطر المبارك.

تقديم أوراق ومستندات المقبولين للوظائف 2020 بقطاع الموارد البشرية

وألزمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المقبولين من المتقدمين للوظائف وفقا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2020 بالتوجة إلى قطاع الموارد البشرية مقر الشركة في المدة المحددة وإحضار المستندات التالية لإنهاء إجراءات التعيين

** أصل المؤهل.

** أصل شهادة التجنيد.

** أصل شهادة الميلاد.

** الفيش الجنائي «يستخرج من قسم الشرطة».

** إقرار الذمة المالية «من مكتب البريد».

** الرقم التأميني مطبوع «من التأمينات الاجتماعية».

** كعب العمل «من مكتب العمل».

** 8 صور شخصية.

** صورة كارنية النقابة «مهندس - محاسب - محام».

** قياس مستوى المهارة لـ«الفنيين».

** ترخيص مزاولة المهنة لـ«الفنيين».

** استمارة الكشف الطبي «التأمين الصحي خلف مبنى المحافظة».

** دمغة بـ20 جنيهًا «مكتب البريد».

** تحليل فيروس سي «معمل تحاليل طبية».

** تحليل سموم ومخدرات «معمل تحاليل طبية».

** صورة البطاقة الشخصية «سارية».

** صورة رخصة القيادة لـ«السائقين».

** صورة قسيمة الزواج لـ«المتزوجين».

** صورة شهادات ميلاد الأطفال تملى بواسطة «الموارد البشرية».

** إقرار العنوان تملى بواسطة «الموارد البشرية».

** إقرار منحة مستفيدين» تُملى بواسطة «الموارد البشرية».

** إقرار حالة اجتماعية تُملى بواسطة «الموارد البشرية».

إجراء المقابلات الشخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية للوظائف 2020

وانتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحرالأحمرمن إجراء المقابلات الشخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية للمتقدمين من خلال لجنه متخصصة برئاسة المهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة وفقا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2020 لشغل وظائف «مهندس تشغيل صرف - مهندس صيانة كهرباء - مهندس صيانة ميكانيكا - مهندس مشروعات - فني صرف - سائق درجة أولى - سائق درجة ثانية - فني تشغيل مياه - كيميائي وعامل تشغيل وحرفي وحارس أمن».