«مياه أسيوط» تعقد اجتماعا لأعضاء اللجنة الوقائية والطبية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا لأعضاء اللجنة الوقائية والطبية، للتأكيد على اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية والتدبيرات الوقائية بمختلف قطاعات الشركة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

حملات توعوية داخلية

وأكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مياه أسيوط والوادى الجديد، أن الشركة تنفذ حملات توعوية داخلية لنشر العديد من النصائح وتوعية السادة العاملين بضرورة الالتزام بكافة المهمات الوقائية والتي حرصت الشركة على توفيرها من توزيع مهمات وقائية للعاملين بالشركة مع الحرص على القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة.

لقاحات طبية للعاملين

وأوصي هشام درة خلال الاجتماع مع مسؤولي اللجنة الوقائية بأهمية مراجعة نشاط العيادة الطبية والتي تعمل بورديتين للعاملين بالشركة مع توفير عدة تخصصات من الأطباء، هذا بجانب توفير اللقاحات لأبناء الشركة العاملين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي بأسيوط.

تدعيم الصفوف الأمامية

وأكد «درة» ضرورة تدعيم الصفوف الأمامية من أبناء الشركة المحصلين، والقراء، ومراقبي الأمن، والمهندسين القائمين على متابعة المشروعات بمواقع العمل أبناء الشركة بـ Face Shield، وكمامات، وبخاخات كحول، والحرص على التباعد لمسافة متر على الأقل، واتباع كافة الإجراءات الوقائية.