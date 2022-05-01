«التموين» تسحب أكياس المكرونة «وزن 500 جرام» إجباريا من البقالين

بدأت مديريات التموين على مستوى المحافظات سحب أكياس المكرونة التي تزن 500 جرام من منافذ بقالي التموين ومنافذ صرف السلع التموينية، وأي كميات مكرونة موجودة لدى جميع التجار، لتغير أوزان وأسعار سلعة المكرونة في قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2022، والتي بدأ صرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بداية من اليوم الأحد 1 مايو لجميع المستحقين للدعم السلعي.

ضخ أوزان 800 جرام و400 جرام من المكرونة

وقالت مصادر بالتموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ستكتفي بضخ نوعين من المكرونة، حيث يتمثل النوع الأول في كيس المكرونة وزن 800 جرام بسعر 10 جنيهات ونصف، فيما يأتي النوع الثاني في كيس المكرونة وزن 400 جرام بسعر 5 جنيهات وربع.

وأضافت المصادر أنّ أوزان أكياس المكرونة اعتُمدت على منظومة صرف السلع التموينية، وبالتالي بدأت مديريات التموين في سحب أكياس المكرونة وزن 500 جرام لعدم وجودها على السيستم الخاص بصرف مقررات شهر مايو الجاري، حيث أكدت مديريات التموين في خطاب أرسلته للإدارات التموينية أنّه على التجار تسليم ما لديهم من أوزان الـ500 جرام لفروع الجملة إجباريا.

قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2022

تجدر الإشارة إلى أن قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2022، شهدت تغيرا في أوزان وأسعار بعض السلع الغذائية المدرجة عليها، حيث جاءت قائمة السلع الجديدة لشهر مايو مكتفية بضخ زجاجة الزيت 800 مللي فقط لمنافذ صرف السلع التموينية مع توقف ضخ زجاجة الزيت 1 لتر، فضلا عن مخاطبة التجار والبقالين في تسليم جميع كميات زجاجات الزيت 1 لتر المخزنة لديهم إلى مخازن الجملة التابعة للوزارة منعا لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

فيما شهدت بعض السلع التموينية المدرجة على القائمة ثباتا واستقرارا في أسعارها وأبرزها سلع "السكر والأرز والعدس والبسكويت".