عيد الفطر بمطروح.. شواطئ وحدائق عامة وأماكن سياحية

استعدت محافظة مطروح لعيد الفطر المبارك من خلال تجهيز الشواطئ وتسوية الرمال ورفع كفاءة دورات المياه، وصيانة الكورنيش من منطقة البوسيت وحتى باب البحر وكوبري روميل، لاستقبال الزائرين، وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فتح الشواطيء العامة أمام أهالي مطروح بالمجان وتجهيز الحدائق العامة لاستقبال المواطنين على مدار أيام العيد.

طوارئ في عيد الفطر بمطروح

وأعلنت محافظة مطروح تزامنا مع عيد الفطر رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق والخدمات العامة، ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف أنحاء المدينة في الأحياء ووسط البلد، والتأكيد على توفير الخدمات الأساسية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات بمجالس المدن الثمانية ومديريات الخدمات، لاستقبال جميع الشكاوى والبلاغات والرد عليها، والمتابعة الميدانية لتوفير خدمات المياه والكهرباء حال انقطاعها للمواطنين، ومنع الإشغالات والتعديات على الشوارع والميادين.

كما وجه محافظ مرسي مطروح لشركة مياه الشرب بالإعلان عن مواعيد ضخ مياه الشرب في الشبكات في جميع المناطق السكنية، ومتابعة وصولها على مدارس الساعة، ومراجعة أرصدة المواد التموينية من السلع والوقود ومدى كفايتها، وزيادة الحملات على الأسواق، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات بنطاق المحافظة ومرفق الإسعاف لمتابعة حوادث الطرق والحالات الطارئة.

حدائق مطروح في عيد الفطر

وأكد المحافظ لـ«الوطن» على فتح جميع الحدائق العامة بمطروح أمام المواطنين خلال عيد الفطر حديقة الغزالة وحديقة كليوباترا وحديقة العوام، وسيتم تنظيم برامج ترفيهية خلال أيام العيد الثلاثة، من بينها حفلات غنائية، وفنون شعبية، وفرق استعراضية، ومسابقات، ومسرح عرائس، وتنورة، وتنطلق الحفلات من الساعة 12 ظهرا وحتى الثالثة عصراً ومن الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة.