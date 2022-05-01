تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء.. كل عام وأنتم سعداء وقلوبكم بيضاء

بمجرد إعلان دار الإفتاء المصرية، أنّ غدا الإثنين الموافق 2 مايو، أول أيام عيد الفطر 2022، حرصت شريحة كبيرة من المواطنين، على تبادل عبارات تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا المختلفة، ابتهاجا بالعيد وإحياء لما أُمر به المسلمون أن يفرحوا لقدوم العيد ويحتفلوا به مع الأهل والأصدقاء.

وشملت تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأسرة والأقارب، عددا مميزا من الجمل المحببة والمخلصة بقضاء عيد فطر سعيد للجميع، والتي تبادلها المهنئون عبر تطبيق واتساب، وعبر حساباتهم على موقع فيس بوك، فضلا عن الرسائل القصيرة SMS، والبريد الإلكتروني.

تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء

وتصدّرت عبارات تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء، محرك البحث العالمي، جوجل، ويعرض لكم موقع «الوطن» في السطور التالية، ضمن ما يقدمه لقرائه من خدمات على مدار الساعة، أشهر عبارات التهاني بعيد الفطر 2022 للأصدقاء، عبر مواقع السوشيال ميديا، وهي كما يلي:

- العيد فرحة وبهجة وسعادة ما تكمل إلا بوجودكم، كل عام وأنتم بخير.

- عيد مبارك عليكم.

- أجمل وأطيب التهاني بحلول عيد الفطر المبارك.

- العيد علينا هل، وبأحلى فرحة طل، كل عام وأنتم بخير.

- كل عام وأنتم سعداء وقلوبكم بيضاء، كل عام وأنتم بخير.

- عيد مبارك عليكم وعلينا، كل عام وأنتم بدوام الصحة والخير.

- بأرق العبارات، أهنئكم بقدوم عيد الفطر.

- تقبَّل الله طاعاتكم، وأسعد أيامكم، عيد فطر سعيد.

- عيد سعيد على جميع الأهل والأصدقاء بالخير والبركات.

- أدام الله الأعياد عليكم، عيد فطر سعيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2022

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المحافظات المختلفة، وهي كما يلي:

- محافظة القاهرة 5:36 صباحا.

- محافظة بورسعيد 5:30 صباحًا.

- محافظة شمال سيناء 5:25 صباحًا.