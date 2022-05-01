حاكم خاركيف يناشد سكان المدينة عدم مغادرة الملاجئ بسبب كثافة القصف

ناشد حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية سكان المدينة على عدم مغادرة الملاجئ بسبب كثافة القصف الروسي الذي وصفته كييف بأنه يستهدف الجميع بلا استثناء، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

قصف روسي عنيف على خاركيف

وكان القصف الروسي الأخير قد أودى بحياة العديد من المدنين داخل المدينة المنكوبة، إذ قال المسعفون الأوكرانيون أنّ الضحايا كانوا ملقين في منتصف الطريق غارقين في دمائهم، وفق ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست».

ماريوبول المحاصرة

وأعادت مشاهد القتل والدمار والقصف الجوي المكثف على مدينة خاركيف ما حدث في ماريوبول المحاصرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر شهر فبراير الماضي، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على البلاد لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد، بالإضافة إلى تحييد كييف عسكرياً.