عاجل.. فرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر غزة من الثلاثاء وحتى الجمعة

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، بفرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر غزة اعتبارًا من مساء الثلاثاء وحتى الجمعة.

يذكر أنّ العمال في قطاع غزة يعانون من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة بفعل الحصار قوات الاحتلال المفروض على القطاع منذ 16 عامًا وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين

يشار إلى أنّ شرطة الاحتلال هاجمت واعتدت على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك بالقدس طوال أيام شهر رمضان المبارك، حيث استخدمت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة أكثر من 150 شخصًا.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال عمليات توغل جديدة، واعتقلت أكثر من 300 فلسطيني في الحرم الأقصى، ومنعت المسيحيين الفلسطينيين من دخول كنيسة القبر المقدس.