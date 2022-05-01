محافظ أسيوط: تكثيف حملات الإشغالات تزامناً مع الأعياد ورفع التعديات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات الإشغالات بمراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام تزامناً مع الأعياد.

تشديدات ببذل الجهد والتنسيق مع الجهات

وأشار محافظ اسيوط إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل في هذا الشأن بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية وذلك لتسهيل النقل والانتقال بالشوارع وتسيير الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على حرم الطريق فضلاً عن إلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية.

رئيس حي شرق

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم شن حملة لرفع وإزالة كافة اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق التي تتسبب في اختناقات مرورية بشوارع منطقة نزلة عبداللاه خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وذلك باستخدام معدات الحي وبمشاركة نواب رئيس الحي ومسئولي الإشغالات والمرافق وغيرها، لافتاً إلى ضبط المرافق والإشغالات المضبوطة وتحريز فرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.