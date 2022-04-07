إحالة رئيس وحدة محلية وموظفين للتحقيق بسبب تعديات الأراضي بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إيقاف رئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسي والمشرف الهندسي بالوحدة المحلية بقرية «غيتة»، التابعة لمركز بلبيس، ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ببلبيس، ومدير الجمعية الزراعية بقرية «السلام»، والمشرف الزراعي بالجمعية، عن العمل وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة.

التهاون في التصدي للتعديات على الزراعات وأملاك الدولة

كما قرر محافظ الشرقية نقل مدير الإدارة الزراعية ببلبيس إلى ديوان عام مديرية الزراعة وذلك للإهمال والتقصير في العمل والتراخي في التصدي للتعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واستكمال أعمال بناء بالمخالفة خارج الحيز العمراني، بنطاق الوحدة المحلية لقرية «غيتة».

رصد التعديات بجوار المنطقة الصناعية ببلبيس

جاء ذلك بعد أن قامت إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام، برصد عدد من التعديات، عبارة عن أسوار مخالفة، واستكمال أعمال بناء، بجوار المنطقة الصناعية في بلبيس، بنطاق الوحدة المحلية بغيتة، دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة، حيث قاد محافظ الشرقية بنفسه، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز، ويقرر وقف ونقل العاملين المتقاعسين عن أداء عملهم.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بتواجد مسؤول تنفيذي مهمل في عمله، مؤكداً أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لرصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة المقصرين للتحقيق.