صوامع وشون الدقهلية تستقبل 4 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

ارتفعت الكميات الموردة من محصول القمح المصري عام 2022 إلى صوامع وهناجر وشون محافظة الدقهلية، في اليوم الرابع، لتصل إلى نحو 4 آلاف طن منذ فتح باب التوريد، في 26 أبريل الجاري.

توريد 3957 طن قمح في 4 أيام بالدقهلية

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الكميات التي تم توريدها خلال يومين فقط منذ فتح باب التوريد يوم 26 أبريل الجاري بلغت 3957 طن حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحدد.

وأضاف صليب لـ«الوطن» أن ما تم توريده إلي شون البنك الزراعي المصري، بلغت 922 طنا و241 كيلو جراما، واستقبلت صوامع شركة مطاحن شرق الدلتا 1171 طنا و945 كيلو جراما، وصوامع الشركة المصرية القابضة، و1862 طنا و828 كيلو جراما.

المرور على الصوامع والشون وتذليل عقبات التوريد

ومن جانبه، قال المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن لجنة صيانة الحبوب وعضوية المهندس شريف صليب رئيس صيانة الحبوب، والمهندسة ‏هبة فؤاد المفتشة بالصيانة، والمهندس مصطفى صالح مدير الهيئة العامة لسلامة الغذاء، قاموا بالمرور على صومعة ‏شربين وهنجر كفر التبن وشونة أبو ماضي وشونة وهنجر بلقاس وشونة الستاموني والصبريه وشونة ‏وهنجر راس الخليج واستهدف المرور تذليل كافة العقبات أمام المزارع والمورد للاقماح

وأضاف، بأنه ستكون هناك متابعة ‏يومية بجميع المواقع التخزينية فور استلام الاقماح بها، وسيتم سحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها ‏بالدرجة التي تم استلامها عليها.‏

يذكر أن سعر استلام اردب القمح هذا العام شاملة الحافز الاستثنائي سجل مبلغ 885 حنيها للأدرب زنة 150 كيلو جراما بدرجة نظافة 23.5 قيراط، ومبلغ 875 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة ‏نظافة 23 ‏قيراط، ومبلغ 865 جنيها للأردب زنة ‏‏150 ‏كيلو جرام بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها.