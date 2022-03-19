حملة «أنت أقوى من المخدرات» تحصد المركز الثالث بمسابقة «دبي لينكس»

حصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على المركز الثالث عالميا في مسابقة «دبي لينكس Dubai lynx» العالمية، والتي تعد من أهم الجوائز المرموقة عالميًا وذلك عن الحملة التي أطلقها الصندوق في شهر رمضان الماضي «أنت أقوى من المخدرات» لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار «رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هتضيعك في أخرها، المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات» وفازت الحملة بالميدالية البرونزية.

حملة «أنت أقوى من المخدرات» تفوز بالميدالية البرونزية

ويأتي الفوز بالجائزة الإبداعية في مهرجان «دبي لينكس Dubai lynx» العالمي لتعزيز الأعمال التي تقدمها المؤسسات ويزيد من تواجد أعمالها الإبداعية عالميًا، وتمّ التكريم بحضور مجموعة من أبرز الخبراء والمبدعين في مجال الحملات الإعلامية ذات التأثير الإبداعي على مستوى الدولي، إذ جرى اختيار حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باعتبارها الحملات الإبداعية على المستوى الدولي مؤثرة لدى الشباب في التوعية بأضرار المخدرات، إذ شاهدها نحو 30 مليون مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب المشاهدة من خلال القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية.

30 مليون مشاهد لإعلان حملة «أنت أقوى من المخدرات»

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأنَّ الفوز بجائزة «دبي لينكس Dubai lynx» العالمية جاء تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققته حملة «أنت أقوى من المخدرات» في مجال توعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطي المخدرات، إذ ساهمت في زيادة أعداد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 بنسبة تخطت 400%، وساعدت الحملة العديد من مرضى الإدمان للتقدم للعلاج، واستفاد من خدمات علاج الإدمان 143 ألف مريض إدمان على مدار عام 2021 منهم 5.3% إناث.

من جهته، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنَّ اختيار «حملة أنت أقوى من المخدرات» التي أطلقها الصندوق في شهر رمضان الماضي ضمن الحملات الإبداعية على المستوى الدولي في مسابقة «دبي لينكس Dubai lynx» وحصولها على الميدالية البرونزية جاء نتيجة النجاح الكبير التي حققته الحملة، وجاءت الأكثر تأثيرًا لدى الشباب ضمن البحث الذي أجرته كلية الإعلام جامعة القاهرة على مختلف الأعمار بالمحافظات المختلفة من خلال المقابلات الشخصية، وتحت إشراف عميد الكلية وسبق وتمّ الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترات الماضية للمشاركة في حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطي المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وبينت أن حملة «أنت أقوى من المخدرات» حققت تفاعلًا كبيرًا بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلي أو الدولي، فعلى المستوى الدولي اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها.