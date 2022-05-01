عودة التيار الكهربائي للشيخ زويد والمحافظ يؤكد إنشاء محطة جديدة بالمدينة

عاد التيار الكهربائي لمدينة الشيخ زويد وضواحيها، بعد عملية الانقطاع المتكرر الذي تشهده المدينة منذ عدة أيام، بسبب الأعطال الكثيرة على الخطوط الواصلة من شرق العريش إلى مقر الشركة بوسط الشيخ زويد.

قال شهود عيان من أهالي الشيخ زويد لـ«الوطن»، إن التيار يأتي فجأة بصورة قوية، يؤدي الى احتراق الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والتليفزيونات وغيرها من الأجهزة الكهربائية المنزلية.

وقال خليل حماد رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد في بيان له، إنه جرى تحويل جميع خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية داخل المدينة، وهناك عمل مستمر لإيصال التيار الكهربائي للقرى العائدة والتجمعات جنوب وغرب الشيخ زويد.

توصيل التيار الكهربائي لقرية البرث جنوب رفح

جرى توصيل التيار الكهرباء إلى قرية البرث جنوب رفح، بالإضافة إلى رفح الجديدة، وتجمع الغراء والظهير غرب الشيخ زويد، وجار استكمال عملية إيصال الكهرباء إلى القرى العائدة جنوب المدينة.

إنشاء محطة كهرباء جديدة غرب الشيخ زويد

كان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أكد فى تصريح سابق، أنه سوف يتم أنشاء محطة كهرباء بخارية بقرية الشلاق بنطاق الشيخ زويد، وذلك لتغذية مدينتى الشيخ زويد ورفح، والقرى والتجمعات التابعة، وصولا الى البرث وقرى شمال وسط سيناء

الجدير بالذكر أن الخط الحالى الواصل لمدينة الشيخ زويد، تم أنشاءه قبل عامين بتكلفة 54 مليون جنيه، وذلك من المحطة البخارية غرب العريش على 3 مراحل، مرحلتين منهما أرضية ، ومرحلة هوائية، وهى المرحلة كثيرة الأعطال، وهو السبب الحقيقى للآنقطاع المتكرر للتيار الكهربائى لمدينة الشيخ زويد والقرى التابعة لها، وقرى جنوب رفح.