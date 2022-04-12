«شوشة» يوجه بدراسة أحوال أبناء رفح والشيخ زويد «المنقولين» للإسماعيلية

وجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بضرورة الاهتمام بأحوال أبناء مناطق رفح والشيخ زويد، الذين اضطروا إلى الانتقال للإقامة في محافظة الإسماعيلية، بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهد مناطق إقامتهم في شمال سيناء.

وقال محافظ شمال سيناء، في اجتماعه مع رئيسي مدينتي الشيخ زويد ورفح، اليوم الثلاثاء، بحضور مسؤولي المجلس القومي للسكان والتموين والصحة والتأمين الصحي والإسكان والأحوال المدنية، إنه سيتم توفير احتياجات أبناء رفح والشيخ زويد «المنقولين» للإسماعيلية في مختلف القطاعات، وأصدر توجيهاته بدراسة أحوالهم ومطالبهم، والعمل على حل مشاكلهم وما يواجههم من متطلبات من مختلف الجهات التنفيذية.

محافظ شمال سيناء يوجه بتوفير الرعاية الطبية للمنقولين

كما وجه المحافظ مسؤولي مديرية الصحة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المنقولين، من خلال التأمين الصحي، وتقديم الخدمات العلاجية للطفل منذ ولادته وطوال مراحل التعليم المختلفة، وللموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، والمرأة المعيلة، وكذا قيام الأحوال المدنية باستكمال إصدار بطاقات الرقم القومي للمنقولين، وتمتعهم بباقي خدمات الأحوال المدنية، بالتنسيق بين المجلس القومي للسكان ومصلحة الأحوال المدنية.

توجيه التموين بصرف الحصص التموينية للمنقولين

ووجه المحافظ مسؤولي التموين بدراسة كيفية صرف جميع الحصص التموينية للمنقولين، الذين نقلوا بطاقاتهم التموينية إلى الإسماعيلية، وذلك أسوة بما يتبع داخل المحافظة.

كما وجه «شوشة» مسؤولي الإسكان وجهاز التعمير بدراسة توفير وحدات سكنية جديدة للمنقولين لإقامتهم، واقترح إقامة عدد 5 عمارات جديدة بمدينة العريش، تضم عدد 100 وحدة بنظام الاستضافة، حيث سبق توزيع نحو 1200 وحدة سكنية بمنطقة «السبيل»، وعدد مماثل في «العبور» على المنقولين من الشيخ زويد ورفح، بنظام الاستضافة، نظير سداد مبلغ 100 جنيه شهرياً نظير الصيانة، بينما تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيهاً لكل وحدة سكنية شهرياً.

وتشهد محافظة شمال سيناء عودة أعداد كبيرة من المنقولين، من أبناء القرى والتجمعات، إلى أماكن إقامتهم السابقة، وذلك بعد مضي مدة تصل إلى نحو 7 سنوات من ترك مناطقهم وهجرتها، بسبب الحرب على الإرهاب التي شهدتها المنطقة، وحتى استعادة الأوضاع الأمنية.