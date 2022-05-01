خطوات التقديم لحج الجمعيات 2022 إلكترونيا.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار التقدم لحج الجمعيات الأهلية، حتى يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل 2022، بشرط ألا يكون المتقدم لأداء فريضة الحج أدى الفريضة من قبل طوال حياته، كما يشترط أن يكون المتقدم قادرًا على أداء مناسك الحج، وخالِ من الأمراض المستعصية، وألا يزيد سن المتقدم عن 65 سنة، ويشترط أن يكون مسجلًا بعضوية أحد المؤسسات أو الجمعيات الأهلية.

خطوات التقديم إلكترونيا لحج الجمعيات

وأوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، على الموقع الرسمى لها أنه يحق للمؤسسة رفض أي طلب غير مكتمل الشروط، لافتة إلى أن خطوات التقديم لطلب الحج إلكترونيًا تتم كالتالي:

- الخطوة الأولى هي الدخول على رابط التقديم الإلكتروني من خلال هذا الرابط: http://www.hajjfoundation.org.eg/

- ثان خطوة هي الضغط على أيقونة التقديم للحج «أونلاين» من الصفحة الرئيسية.

- ثالث خطوة هي الضغط على قدم الطلب الآن.

- يتم ملء استمارة التقديم «الاسم رباعي، الرقم القومي، رقم الهاتف، المحافظة، الإدارة الاجتماعية، اسم الجمعية، رقم العضوية».

- الخطوة الخامسة تتمثل في ملء بيانات المرافق للحاج -إن وجد- كالتالي: «اسم المرافق، الرقم القومي للمرافق، رقم هاتف المرافق، المحافظة، صلة القرابة».

- الخطوة السادسة والأخيرة، إدخال المرفقات المتمثلة في: «صورة بطاقة الرقم القومي، وجه وخلفية، صورة بطاقة الرقم القومي للمرافق وجه وخلفية، استمارة التقديم معتمدة من الجمعية».

- بعد إدخال كل البيانات ينتظر الممتقدم إجراء القرعة الإلكترونية.

يجري التقديم عبر الإنترنت، إلى جانب إتاحة استمارات التقديم للحج لكل أعضاء الجمعيات، بمختلف مديريات التضامن على مستوى المحافظات بالمجان.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة المصرية مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين بكل محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لنسبة عدد الطلبات التي تم تقديمها من كل محافظة.