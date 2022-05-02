إقبال كبير على تموين مايو قبل عيد الفطر.. 20% نسبة صرف اليوم

شهدت منافذ صرف السلع التموينية، أمس الأحد 1 مايو 2022، إقبالا كبيرا من المواطنين حاملي البطاقات التموينية لصرف حصص السلع المخصصة لهم، وذلك تزامنا مع وقفة عيد الفطر المبارك وبداية صرف تموين شهر مايو في اليوم نفسه، من جميع منافذ الصرف لبقالي التموين أو منافذ مشروع جمعيتي أو من فروع المجمعات الاستهلاكية التي قررت وزارة التموين استمرار فتحها أمام المواطنين طوال أيام العيد.

نسبة صرف السلع التموينية لشهر مايو 2022

وقال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك إقبال كبير من المواطنين شهده اليوم الأول لصرف السلع التموينية لشهر مايو وهو يوم وقفة عيد الفطر، وذلك رغبة منهم في توفير احتياجاتهم السلع الأساسية خلال أيام عبد الفطر المبارك، منوها إلى أن نسبة صرف سلع تموين شهر مايو 2022 بلغت نحو 20% في اليوم الأول فقط للصرف.

استمرار فتح منافذ صرف السلع يوميا دون إجازة

وأكد المصدر في تصريح لـ«الوطن» أن نسبة صرف سلع التموين خلال أول 5 أيام من الشهر تكون مرتفعة بسبب رغبة المواطنين في صرف التموين في أيام الشهر الأولى، موضحا أن منافذ صرف السلع التموينية سواء منافذ البقالين أو منافذ مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الاستهلاكية مستمرة في العمل يوميا على مدار 12 ساعة وتحديدا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك دون الحصول على إجازة أو عطلة رسمية.

40 ألف منفذ بقالي تمويني يستقبل المواطنين يوميا

وينتشر على مستوى محافظات الجمهورية 40 ألف منفذ بقال تمويني لصرف السلع التموينية للمواطنين، و6700 ألف منفذ مشروع جمعيتي، فضلا عن توفير السلع للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية في 1300 فرع مجمع استهلاكي.