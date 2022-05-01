تعليمات عاجلة من التعليم بشأن استلام مظاريف أسئلة امتحانات الإعدادية 

أصدرت المديريات التعليمية، خطابا مهما وعاجلا، لمديري عموم الإدارات التعليمية، بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022، والخاصة باستلام مظاريف أسئلة الامتحانات من المطبعة السرية بالمديريات.

تفويض معتمد من الإدارة بالمراجعة والصندقة واستلام مظاريف أسئلة الامتحان

أكدت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، وجود تفويض معتمد من الإدارة بالمراجعة والصندقة، واستلام مظاريف أسئلة الامتحان مع المفوض إليه بالمراجعة والصندقة والاستلام، ستتم عملية الصندقة على مرحلتين، وسيتم استلام صناديق الأسئلة يوميا (وبالنسبة للإدارات الخارجية في اليوم السابق ليوم الامتحان، طبقا للجدول المرفق مع ضرورة الالتزام التام بالموعد والتاريخ المحدد).

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تعليمات المديريات للإدارات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 وهي كالتالي:

- أن تتوفر الحراسة الأمنية اللازمة والكافية لتأمين الصناديق حتى وصولها إلى مقر مركزالتوزيع بالإدارة.

- توفير عدد كاف من الصناديق لوضع مظاريف أسئلة الامتحانات، وأن تكون الصناديق سليمة تماما ومؤمنة بأقفال سليمة ومرقمة تبعا لكل صندوق

- توفير الأدوات اللازمة لعملية الصندقة من أفلام فلوماستر وسلوب وغيرها.

- وجود عدد كاف من العمال لحمل صناديق الامتحان بأمان.

- وجود المكان المؤمن جيدا وعليه حراسة كافية لصناديق الأسئلة لحين تسليمها للجان سيرالامتحان وذلك تحت المسئولية الكاملة للإدارة التعليمية.

حضور مدير الإدارة استلام صناديق الامتحانات من المطبعة السرية

- ضرورة التأكد من خلو مركز توزيع الأسئلة الخاص بالإدارة من أي امتحانات سابقة لأي مرحلة دراسية، مع ضرورة إعادة أي مظاريف أسئلة زائدة بالمركز إلى المطبعة السرية في اليوم التالي لها.

- حضور مدير عام الإدارة، حيث استلام صناديق الامتحانات من المطبعة السرية.

- الحضور في أيام استلام الصناديق من المطبعة قبل الموعد المحدد لسرعة إتمام عملية التسليم.

- التنبيه على رؤساء لجان سير الامتحان بإتباع التعليمات المدونة على مظاريف أسئلة الامتحانات التي يتسلمونها من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة.

- ضرورة تسليم جميع أوراق الأسئلة الزائدة باللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة (الكنترول).