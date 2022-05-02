البيت المفتوح ومصابيح الزيت.. طقوس عيد الفطر في ماليزيا

تحتفل الشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك كل عام، بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان، ويحتفل الشعب الماليزي بعيد الفطر، من خلال الطقوس والروحانيات المختلفة، التي اعتاد عليها منذ سنوات، كزيارة الأقارب وإحضار الحلويات، وارتداء الزي التقليدي للبلاد، وغيرها من التقاليد الشعبية للبلاد.

عادات وتقاليد عيد الفطر في ماليزيا

تتمثل احتفالات الشعب الماليزي بقدوم عيد الفطر المبارك، في السفر إلى مسقط رأسهم أو بلدانهم الأصلية مع العائلة والأقارب، وذلك في اليومين الأول والثاني من العيد، بعد أن تعلن الدولة عطلة عيد الفطر الرسمية في البلاد.

يحضر الماليزيون الطعام والأكلات الشعبية والحلويات احتفالا بقدوم العيد، ومن أشهر تلك الحلويات «وكويه راية»، التي تشبه كعك العيد والبسكويت.

اعتاد الماليزيون فتح أبواب منازلهم أمام ضيوف غرباء من جنسيات مختلفة، كالصينيين واليابانيين، المعروف بـ«البيت المفتوح»، وذلك من أجل التعرف والاستمتاع بعطلة عيد الفطر في جماعة.

يردد الماليزيون خلال أيام عيد الفطر «ماف زاهير دان باتين»، والتي تعني اللهم اغفر أخطائي، حيث اعتاد الشعب في ماليزيا ترديد تلك الكلمات أثناء لقاء أصدقائهم بعد صلاة العيد، وذلك لأنهم يعتبرون أنّ أول يوم العيد بمثابة يوم غفران الذنوب، ورحمة للجميع، بحسب وكالة الأنباء الماليزية «برناما»، كما يزيّن الماليزيون منازلهم بمصابيح الزيت والأنوار والزينة.

واعتاد الماليزيون زيارة قبور أحبائهم كل عيد فطر، لأنها تجلب لهم الراحة والشعور بالتقارب مع المغادرين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تسهيلات الحكومة الماليزية في عيد الفطر

وأصدر رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، قرارا بإعفاء السيارات من رسوم الطرق السريعة الرئيسية بالبلاد، تزامنا مع قدوم عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من اليوم حتى 8 مايو المقبل، وذلك في محاولة من الدولة لتخفيف أعباء المواطن خلال عطلة عيد الفطر.

موعد عيد الفطر المبارك في ماليزيا

وكانت الهيئة الإسلامية الماليزية لرصد هلال شوال، أعلنت ظهر الأحد، أنّ يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1443.