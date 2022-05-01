بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري شرق النيل ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح واشتباه كسور، منذ قليل، إثر تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية «تروسيكل»، قرب محور المستشار عدلي منصور، ناحية قرية العلالمة بمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري وإصابة 4 أشخاص

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية «تروسيكل» قرب محور المستشار عدلي منصور، ناحية قرية العلالمة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث من الطريق، بعد إخطار جهات التحقيق.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم مروان محمد ممدوح، 15 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهشام سيد حسن، 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد سيد حسن، 13 سنة، مصاب جروح وكدمات، وجمعة فارس شادي، 58 سنة، مصاب جروح و كدمات، وجميعهم يقيمون بني سويف.