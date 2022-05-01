انتهى شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2022، وبدأت إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص والحكومي، بحسب ما أعلنت عنه الجهات الرسمية، ففي القطاع الحكومي، حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجازة عيد الفطر والتي تستمر حتى يوم 5 مايو المقبل، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء بعدم ترحيل إجازة شم النسيم التي كانت يوم 25 أبريل الجاري.

إجازة عيد الفطر، بدأت منذ يوم السبت الماضي، بالنسبة للقطاع الحكومي، بحسب ما ذكره مجلس الوزراء في بيان سابق له، على أن تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 أبريل وتستمر حتى 5 مايو، ونظراً لنهاية شهر رمضان المبارك، وتفصلنا ساعات قليلة عن عيد الفطر، تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل العاملين في أجهزة الدولة المختلفة عن إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي.

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان وهي إجازة رسمية.

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان وهي إجازة رسمية.

- يوم الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان عيد العمال.

- يوم الاثنين 2 مايو.. أول أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الثلاثاء 3 مايو.. ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الأربعاء 4 مايو.. ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- يوم الخميس 5 مايو إجازة رسمية بقرار الحكومة.

- يوم الجمعة 6 مايو إجازة رسمية.

- يوم السبت 7 مايو إجازة رسمية في البنوك وبعض الجهات والقطاعات.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، كشف تفاصيلها محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان له، موضحاً أن تحديد الإجازة وفق الرؤية الشرعية التي ستجريها دار الإفتاء المصرية حول موعد انتهاء شهر رمضان المُعظم، سواء كان 29 يوماً أم 30.

ووفق «سعفان»، فإن إجازة عيد الفطر هي «أول وثاني أيام العيد» دون تحديد تواريخ تلك الأيام، كإجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.