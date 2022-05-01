مصدر: محطات الوقود تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر

أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن محطات تموين السيارات بالوقود ستعمل بشكل طبيعي لتكون في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة في اليوم خلال فترة إجازة عيد الفطر.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن إجازات الأعياد لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على طبيعة العمل داخل محطات الوقود، إذ يتم تزويد المحطات بالكميات من البنزين والسولار بشكل دوري لسد احتياجات المواطنين، خاصة في فترة الأعياد التي تزداد خلالها عمليات السفر وخروج المواطنين من المنازل للتنزه.

مصدر: نعمل خلال فترة العيد دون توقف

وقال المصدر، إن محطات تموين السيارات بالبنزين وبالغاز الطبيعي تعمل بشكل طبيعي خلال فترة الأعياد، باعتبارها منشآت حيوية وضرورية مثلها مثل باقي القطاعات كالمستشفيات وغيرها، والتي لا يمكن الاستغناء عنها خلال فترة الإجازات.

وأوضح أنه يتم إعطاء إجازات للعاملين في المحطات عن طريق التناوب بين العاملين، ليستمر العمل في المحطات بشكل طبيعي، وحتى لا تتأثر قوة العمل.

توافر الإمدادات اللازمة من المنتجات البترولية

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية لمحطات الوقود لتستطيع تلبية جميع احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وشدد الوزير على الشركات المعنية بتسويق المنتجات البترولية، سواء الحكومية والتابعة للوزارة أو الخاصة والأجنبية، بتوافر أرصدة وإمدادات وكميات كبيرة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة سعة التخزين، وذلك لتلافي حدوث أي أزمات أو نقص في الإمداد خلال فترة إجازة الأعياد.

ولفت «الملا» في بيان سابق، إلى أن فترة الإجازات تشهد إقبالا كبيرا على المنتجات البترولية والبنزين، وكذلك موسم الحصاد، وذلك لزيادة الاستهلاك لهذه المنتجات، سواء للسفر أو نقل الحاصلات الزراعية وغيرها، لذلك يجب الاستعداد التام لتوزيع المخزونات بالمستودعات في مختلف المحافظات واستمرار تأمين تغذيتها، كما أكد على توافر الأرصدة من المنتجات البترولية والغاز بمختلف محطات التموين.