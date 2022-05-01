خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن المخالفات في العيد بالقليوبية

خصصت محافظة القليوبية عددا من الأرقام الساخنة لمتابعة تلقي البلاغات من المواطنين في حالة تعرضهم لأي مخالفات أو الإبلاغ عن أي تجاوزات يتعرضون لها خلال عيد الفطر في إطار رفع حالة الطوارئ بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

خريطة الخط الساخن

وأعلنت المحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن أي مخالفات وهي 114 خط ساخن من التليفون الأرضي و0133222979 أرضي، و01555573040 – 01119992624 واتس آب.

رفع الطوارئ في العيد

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، وإلغاء الإجازات للقيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم «نوباتجيات» عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

وجه المحافظ بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز المساجد الكبرى لصلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ، بجانب الاهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.