إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مصر إسكندرية» الزراعي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية دنشال بنطاق مركز دمنهور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بإصابة 5 أشخاص في حادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق قرية دنشال التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كلا من أحمد سعد محمد سيف 33 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء، وفاتن سعد محمد سيف 40 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفه بالجسم، وأسماء علواني الأنصاري 31 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد علي سعد سيف 10 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخد الأيسر وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، ومريم علاء سعد سيف 7 سنوات، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، وجميعهم مقيمين في قرية صفط التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.