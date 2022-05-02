حظك اليوم برج القوس الاثنين 2-5-2022 عاطفيا ومهنيا

من أكثر الشخصيات والأبراج التي يعرف عنها حبها للسفر ويعشقونه ويجعلونه في المقام الأول، كهوايات ورغبات يسعون لتنفيذها طوال حياتهم، فيلا يتوقفون عن السفر وخوض التجارب، وزيارة العديد من الأماكن والبلاد المختلفة.

صفات مواليد برج القوس

يعرف عن مواليد برج القوس، الكرم والعطاء، ويتميزون بخفة الظل ويحبون الاجتماعيات والتواجد في المناسبات المختلفة من عزاء وأفراح، فهم يحبون التواجد في العديد من المناسبات بجانب أصدقائهم وأهلهم، ويقدمون كل الدعم لهم دون تقصير أو تواني عن خدمتهم.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك إن مواليد برج القوس على الصعيد المهني، يكون اليوم مميز لهم كثيرا، حيث يتواجد القمر في مواجهة برجك وتقعد اتفاقات وتوقيعات وعليك الحذر أيضا.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

لا تصطدم من من تحت اليوم وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي، حيث يطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة.