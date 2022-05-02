حريق في حوش ومنزل بسوهاج.. وسيارتا إطفاء للسيطرة على الحادث

نشب حريق في حوش بمركز طهطا بمحافظة سوهاج في ليلة العيد، وامتد إلى منزل مكون من طابق واحد، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحادث.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة طهطا، يفيد بتلقي المركز بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل، في دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

معاينة موقع الحادث

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث، وحدة بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبيّن نشوب حريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو «ماهر. م»، 76 عاما، موظف على المعاش، ويقيم بذات الناحية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وامتد الحريق للمنزل المكون من طابق واحد.

سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وبسؤال مالك الحوش أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفى الشبهة الجنائية.