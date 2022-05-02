حالات الشفاء من «كورونا» حول العالم تقترب من 468 مليون حالة

اقتربت حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم من تسجيل 468 مليون حالة، وسجلت حالات التعافي 467 مليونا و695 ألفا و030 حالة، فيما سجلت إصابات الفيروس، 513 ملايين و580 آلاف و931 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و261 ألف و598 حالة وفاة،

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 20084 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 26 حالة من الخارج و83 وفاة جديدة بـ الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 17295733 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 22958 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية: تطعيم 44.55 مليون شخص بـ لقاح كورونا

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إن تم تطعيم 44.55 مليون شخص، أو«86.8% من السكان بـ لقاح كورونا، فيما تلقى 33.13 مليون شخص «64.5%» الجرعة المعززة الأولى، فيما حصل 2.12 مليون «4.1%»، الجرعة المعززة الثانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن ارتداء الكمامة في الهواء الطلق أصبح غير إلزاميا باستثناء بعض الحالات الخاصة بدءا من اليوم الاثنين، على خلفية انخفاض معدل الإصابة بـ«كورونا».

فرض الكمامة عند حضور التجمعات المكونة من 50 شخص في كوريا

وقررت السلطات الكورية الجنوبية، الحفاظ على فرض ارتداء الكمامة عند حضور التجمعات المكونة من 50 شخصا أو أكثر أو استخدام مرافق متعددة الاستخدامات، مشيرة إلى الحفاظ على فرض ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة المحلية في «شنجهاي» الواقعة شرقي البلاد، اليوم الاثنين، تسجيل 727 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، و6606 حالات بدون أعراض.

«بيل جيتس» يدعو تشكيل فريق استجابة عالمي للأوبئة.. و«كورونا» لم ينته بعد

وفي وقت سابق، دعا مؤسس شركة «مايكروسوفت»، بيل جيتس، إلى تشكيل فريق استجابة عالمي للأوبئة، تديره منظمة «الصحة العالمية»، محذرا من أن «كورونا» لم ينته بعد، مضيفا أنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر أكثر انتقالًا وأكثر فتكًا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح جيتس، أن خطر ظهور متغير أكثر ضراوة يزيد كثيرًا عن 5%، وأشار مؤسس شركة «مايكروسوفت»، إلى أن هناك حاجة ماسة وعاجلة للقاحات ذات تأثير طويل الأمد لمنع العدوى.