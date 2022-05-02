تراجع 4 جنيهات للجرام الواحد.. وتجار: بشرة للمقبلين على الزواج في العيد

تراجعت أسعار الذهب، أول أيام عيد الفطر بحدود 4 جنيهات للجرام الواحد بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية، وتراجع المعدن النفيس بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وسط توقعات برفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

هبوط سعر الذهب

وهبط سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1890.69 دولار للأوقية فيما شهدت المعادن النفيسة تراجعا سعريا كالفضة التي هبطت بنسبة 0.4% إلى 22.66 دولار للأوقية كما انخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 929.51 دولار كما تراجع البلاديوم 1.7 % إلى 2281.99 دولار.

أسعار الذهب محليا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1326 جنيها وبيع عيار 21 بسعر1160جنيها وبلغ عيار 18 سعر 994 جنيها فيما بيع الجنيه الذهب بسعر 9 آلاف و280 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

بيعت الأوقية بسعر 1.886.34 دولار، وسجل عيار 24 سعر 60.64 دولار، وبلغ سعر عيار 22 نحو 55.59 دولار فيما بيع عيار 21 بسعر 53.06 دولار وبيع عيار 18 بسعر 45.48 دولار.

ومن جهته، قال نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ الأسعار الحالية للذهب تعد محفزة للمقبلين على الزواج لشراء الشبكة وهو ما انعكس على الأسواق بشكل لافت، إذ زادت معدلات إقبال المتعاملين على الشراء، للاستفادة من التراجع السعري للمعدن الأصفر اول ايام عيد الفطر المبارك، لاسيما مع التوقعات بعودة الأسعار إلى الارتفاع خلال الفترات المقبلة.

وأضاف أن معظم مبيعات محلات الصاغة تركزت في الأوزان خفيفة الوزن للقاهرة ووجه قبلي متوسطة الوزن كمتوسط 50 جراما.