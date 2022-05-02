الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه بسوهاج بتكلفة 7.8 مليون جنيه

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطريق سوهاج أخميم وطريق الجامعة بتكلفة تبلغ 7.8 مليون جنيه تمهيدا لقيام المحافظة بأعمال الرصف.

الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه بطول 2 ونصف كيلو متر

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أنه تم الانتهاء من الإحلال والتجديد لخطوط المياه بطريق أخميم سوهاج بطول 2.5 كيلو متر وكذلك خطوط مياه الشرب بطريق الجامعة بطول 550 متر وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف مطابق للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتحسين الضغوط والتغلب على ضعف المياه.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات أنه تم إحلال وتجديد مواسير المياه بطريق سوهاج أخميم قطر 315 ملى بطول 1050 متر، وكذلك مواسير قطر 280 مم بطول 480 متر ومواسير قطر 225 مم بطول 900 متر، وتم الانتهاء من تنفيذ 15غرفة محابس وتنفيذ 25 قطعية على خط مياه قطر 280 مم هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطريق الجامعة قطر 12 بوصة.