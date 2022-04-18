مواعيد استلام وحدات سكن مصر بالمنيا الجديدة للفائزين بها
يستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء 31/1/2023
كتب:
منة عبده
04:23 ص | الإثنين 18 أبريل 2022
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية
يستعد جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، خلال هذه الأيام، لتسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، بمنطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة، للعملاء الفائزين بها، بداية من يوم الأحد الموافق 15/5/2022، حتى الثلاثاء 31/1/2023.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد استلام وحدات سكن مصر بالمنيا الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة المنيا الجديدة.
مواعيد استلام وحدات سكن مصر بالمنيا الجديدة
- تسليم وحدات العمارتين 46، 47، من يوم الأحد 15/5/2022: يوم الخميس 26/5/2022.
- تسليم وحدات العمارتين 2 ، 3، من يوم الأحد 29/5/2022: يوم الخميس 9/6/2022.
- تسليم وحدات العمارات 32، 33، 34، من يوم الأحد 12/6/2022: يوم الأربعاء 29/6/2022.
- تسليم وحدات العمارتين 42، 43، من يوم الأحد 17/7/2022: يوم الأربعاء 27/7/2022.
- تسليم وحدات العمارات 1، 4، 5، من يوم الإثنين 1/8/2022: يوم الإثنين 15/8/2022.
- تسليم وحدات العمارتين 22، 24، من يوم الثلاثاء 16/8/2022: يوم الخميس 1/9/2022، بمدينة المنيا الجديدة.
- تسليم وحدات العمارتين 25، 26، من يوم الأحد 4/9/2022: يوم الخميس 15/9/2022.
- تسلم وحدت العمارتين 44، 45، من يوم الأحد 18/9/2022: يوم الخميس 29/9/2022.
- تسليم وحدات العمارتين 6، 7، من يوم الإثنين 3/10/2022: يوم الأربعاء 12/10/2022.
- تسليم وحدات العمارات 9، 12، 13، من يوم الأحد 16/10/2022: يوم الإثنين 31/10/2022.
- تسليم وحدات العمارتين 8، 10، من يوم الثلاثاء 1/11/2022: يوم الثلاثاء 15/11/2022.
- تسليم وحدات العمارتين 11، 14، من يوم الأربعاء 16/11/2022 : يوم الأربعاء 30/11/2022.
- تسليم وحدات العمارتين 15، 16، من يوم الخميس 1/12/2022: يوم الخميس 15/12/2022.
- تسليم وحدات العمارتين 17، 18، من يوم الأحد 18/12/2022، وحتى يوم الخميس 29/12/2022.
- تسليم وحدات العمارات 19، 20، 21، من يوم الأحد 1/1/2023: يوم الأحد 15/1/2023.
- تخصيص الأيام من الإثنين 16/1/2023: الثلاثاء 31/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.