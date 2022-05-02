أوكرانيا تعلن إسقاط 10 طائرات روسية بدون طيار

أعلنت أوكرانيا إسقاط 10 طائرات روسية بدون طيار من طراز «أورلان 10»، أمس الأحد، فيما أعلن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن جهاز الأمن الأوكراني، تمكن من إلقاء القبض على جاسوس روسي يعمل في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

بدورها، أشارت مفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، ليودميلا دينيسوفا، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مواطني بلادها العائدين كجزء من تبادل أسرى الحرب مع روسيا تحدثوا عن الظروف غير الإنسانية في سجون روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وسائل إعلام: القادة الروس صاغوا خطة مفصلة لغزو مولدوفا قريبا

وقال موقع «سوسبلين»، الأوكراني، نقلا عن مقالة لـ صحيفة «التايمز» البريطانية، إن القادة الروس، صاغوا خطة مفصلة لغزو مولدوفا قريبًا، مما قد يؤدي إلى تكرار سيناريو «دونباس» في جنوب شرقي أوكرانيا

وفي سياق متصل، أشار مسؤول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مارتن فريك، إلى حظر ما يقرب من 4.5 مليون طن من الحبوب في الموانئ الأوكرانية، مشيرا إلى توقف الصادرات عبر الطرق البحرية المغلقة وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

«كييف» تتهم «أنقرة» بازدواجية المعايير

بدوره، اتهم رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، «أنقرة»، بازدواجية المعايير، بسبب استقبالها للسياح الروس بينما تنشط كوسيط في الأزمة.

وقرر مسلمو «دونيتسك»، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في بلدة ماكييفكا، على بعد 15 كيلومترا من عاصمة الجمهورية، رغم تهديدات مستمرة بقصف مسجد المدينة

بدوره، قال رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا، في كلمة ألقاها بمناسبة «عيد العمال»، الذي يصادف 1 مايو من كل عام، أن «موسكو» تحارب النازيين في أوكرانيا المدعومين من واشنطن و«الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى مقتل النازيين 40 عاملا حرقا بـ أوديسا عام 2014 لمناهضتهم الانقلاب.

اقتصاديا، أشارت هيئة الإذاعة الهولندية، إلى أن سفن النفط الروسي مستمرة في الوصول إلى البلاد، وقالت إن رفض عمال الميناء تفريغ سفينة تحمل اسم «صني لايجر» المحملة بالنفط الروسي كان حادثا لمرة واحدة.

ترامب يحمل الرئيس الأمريكي الحالي مسؤولية نشوب أزمة أوكرانيا

وفي سياق متصل، اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خطاب أمام مؤيديه خلال تجمع حاشد في «نبراسكا» الواقعة في منطقة السهول العظمى والغرب الأوسط من الولايات المتحدة، «موسكو» بعدم احترام القيادة الأمريكية في حديثها عن السلاح النووي.

وحمل ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، مسؤولية نشوب أزمة أوكرانيا.