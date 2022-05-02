«التموين» تكثف ضخ السلع للمنافذ لتوفير احتياجات المواطنين في العيد

كثّفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ السلع الغذائية لمنافذ صرف التموين ولجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، بداية من اليوم، الإثنين، لسد احتياجات المواطنين وتوفير مستلزمات الشراء لهم خلال فترة عيد الفطر المبارك 2022.

تكثيف ضخ السلع

وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال 1500 مخزن جملة منتشر في جميع المحافظات، بضخ السلع الغذائية إلى منافذ صرف التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، من أجل توفير السلع لجميع المواطنين سواء أصحاب البطاقات التموينية أو غير الحاملين للبطاقات التموينية.

انتشار حملات مفتشي التموين على مستوى المحافظات

وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع مديرياتها على مستوى المحافظات من متابعة مفتشي التموين للمنافذ والأسواق من أجل ضبط حركة البيع والمتلاعبين من التجار خلال فترة العيد، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

مواعيد فتح وغلق المنافذ والمجمعات الاستهلاكية

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد إجازة خلال فترة العيد سواء لمنافذ صرف السلع التموينية التي تبلغ 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية أو لفروع المجمعات الاستهلاكية والتي تبلغ 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، موضحا أن منافذ صرف السلع والمجمعات مفتوحة على مدار اليوم طوال أيام العيد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن منافذ بقالي التموين، بدأت أمس الأحد 1 مايو في صرف مقررات شهر مايو لجميع المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدا على 23 مليون بطاقة تموين من مستحقي الدعم السلعي شهريا.