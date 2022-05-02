«شباب الأحراز» يحتفل بعيد الفطر المبارك.. وتوجيهات بإتاحة الخدمات للأعضاء

بدأ مركز شباب الأحراز التابع لإدارة شبين القناطر، ضمن قرى حياة كريمة في تنفيذ أولى فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر» التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة للاحتفال بقرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفتح وتهيئة ورفع كفاءة المراكز لاستقبال الرواد والمترددين على المركز خلال أيام عيد الفطر المبارك.

استقبال المواطنين في العيد

ووجّه وزير الشباب والرياضة، وكلاء الوزارة المعنيين ومديري المديريات، برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد.

فتح مراكز الشباب في العيد

من جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفتح المرافق والإمكانات بالهيئات الشبابية على مستوى المحافظة.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

ويتوقع أن تشهد مراكز الشباب إقبالا كبيرا من المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة على أن تؤدي تلك المراكز أدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها

وفي طوخ، بدأ مركز شباب دندنا، استقبال الأعضاء والمترددين على المركز للاحتفال بمظاهر العيد داخل مركز الشباب، ضمن الدور الذي تقدمه مراكز الشباب والمشاركة المجتمعية في جميع المناسبات والأعياد، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

في سياق متصل، احتفل مركز شباب باسوس بالقناطر الخيرية، المترددين على المركز باحتفال خاص لإدخال البهجة والسرور على الأطفال والشباب.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، استعداد مراكز شباب المحافظة لاستقبال المترددين احتفالا بعيد الفطر المبارك بالهدايا والألعاب واستعداد الملاهي وصالات النشاط وترابيزات تنس الطاولة والبلياردو.