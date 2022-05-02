القبض على المتهم بالتحرش بسيدة في أتوبيس بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بالتحرش بسيدة في أتوبيس بمحافظة القاهرة، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات، حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

قال مصدر أمني، إن عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي، وتضرر شقيق السيدة المشار إليها مما تعرضت له.

ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال استخدام التقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.