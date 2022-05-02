محافظ قنا يزور أسر 4 من شهداء العمل للتهنئة بعيد الفطر

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أسر 4 من الشهداء الذين توفوا أثناء أداء عملهم، وذلك لتهنئتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، رفقة حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، والنائب العمدة مبارك عضو مجلس النواب، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعميد طارق لطفى رئيس مدينة قنا، وسيد تمساح رئيس مدينة دشنا، وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

أسرة المصور أحمد الرشيدي

استهل المحافظ الجولة، بزيارة أسرة المصور أحمد حامد الرشيدي مصور المحافظة بمنزلها الكائن بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، والذي توفى أثناء عمله إثر حادث سيارة في مارس العام الماضي، وكان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له، كل من شقيق الشهيد، وابن الشهيد، وقدم المحافظ التهنئة لهما وقدم العيدية لإبن الشهيد، وأعطى له بعض النصائح بشأن التفوق في الدراسة والاهتمام بحفظ القرآن الكريم، متمنيا له دوام التوفيق، وأن يعيد الله هذه الأيام المباركة عليه وعلى الأسرة الكريمة بالخير واليمن والبركات.

وتابع محافظ قنا الجولة بزيارة منزل الشهيد محمود ابن رواحة بقرية الجبلاو بمركز قنا، والذي توفى الشهر الماضي أثناء تأديته لمهام عمله خلال تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، قدم المحافظ التهنئة لأسرة الشهيد بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسلم العيدية لأبنائه، بالإضافة إلى كراتين مواد غذائية، واستمع الداودى لطلبات أسرة الشهيد، ووجه الأجهزة المعنية بدراسة طلبات الأسرة وتلبيتها، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لأسرة الشهيد تقديرا لتضحيات رب الأسرة.

وعقب ذلك توجه المحافظ إلى منزل أسرة الشهيد عويضة رجب شافعي بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، والذى توفى الشهر الماضي أيضا، أثناء تأديته لمهام عمله في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، هنأ الداودى زوجة الشهيد وأبنائه بحلول عيد الفطر المبارك، وقدم لهم العيدية، داعيا الله يعيد عليهم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

أسرة حمودة أحمد

واختتم محافظ قنا جولته بزيارة أسرة الشهيد حموده أحمد على عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة بمركز قنا، والذى توفى أثناء عمله في ديسمبر 2019، وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الشهيد وسلم العيدية لأبنائه.

أكد محافظ قنا أن زيارة أسر شهداء العمل فى مثل هذه المناسبات ومشاركتهم فرحة العيد هي أقل ما يمكن أن نقدمه لهم تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهم بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا وشركة مياه الشرب، وتبادل المحافظ الحديث مع أفراد أسر الشهداء مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم مؤكدا أنه من واجبنا رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم في هذه المناسبات كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التي كان يقدمها رب الأسرة.