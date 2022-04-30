ضبط سيدة جاءت من القاهرة لوضع طفل غير شرعي في قنا.. زوجها محبوس

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من القبض على سيدة وضعت طفلا داخل مستشفى قنا الجامعي، وتبين أنها حملا سفاحا من عشيقها، خاصة أن زوجها محبوس.

السيدة هربت عقب وضع الطفل

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من مستشفى قنا الجامعي، يفيد بهروب سيدة مقيمة القاهرة عقب وضعها طفلها، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل حضانة المستشفى بعد مرور أسبوع من ولادته، وذلك بعدما قدمت إدارة المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة جنوب الوادي بلاغا بالواقعة.

وتحركت الأجهزة الأمنية وفحصت الكاميرات حتى تمكنت من القبض على السيدة.

وحددت الأجهزة الأمنية هوية السيدة وتبين أنها تدعى «أنوار.م.ك»، 35 عاما، مقيمة بمحافظة القاهرة، وأُلقي القبض عليها. وفي المحضر المحرر بالواقعة اعترفت أن زوجها محبوس على ذمة قضية، وأنها ارتبطت بعلاقة عاطفية غير شرعية بشاب من محافظة القاهرة، وحملت منه، وحضرت إلى محافظة قنا لوضع الطفل والهروب من المستشفى قبل افتضاح قصتها.

وأمرت جهات التحقيق بتكثيف التحريات بشأن الواقعة، كما قررت حبسها.

مصرع 5 أشخاص في حوادث متفرقة

كانت محافظة قنا شهدت أمس عدة أحداث راح ضحيتها 5 أشخاص، وتمكنت الأجهزة الامنية من القبض على عدد من المتهمين.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية في مركز دشنا من جهودها لضبط المتهمين بقتل شاب عُثر عليه مخنوقا على حافة ترعة بقرية العقبية الخميس الماضي، في مركز دشنا.