توقعات بارتفاع أسعار سيارات هيونداي عالميا .. تعرف على السبب

سجّلت شركة «هيونداي موتور» زيادة أفضل من المتوقع بنسبة 19 في المائة في الأرباح ربع السنوية، حيث أن أسعار الصرف المواتية عوضت عن قفزة في تكاليف المواد الخام وتسبب انخفاض في المبيعات بسبب النقص المستمر في الرقائق العالمية، وفقًا لتقرير منصة Refinitiv SmartEstimate.

تراجع مبيعات السيارات

وتراجعت مبيعات السيارات العالمية للشركة بنحو 10% في الربع الأول، وحذرت هيونداي من أنها تتوقع المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد بسبب الإغلاق في العديد من المدن الصينية.

ومثل شركات صناعة السيارات الأخرى، رفعت شركة هيونداي الأسعار للتعامل مع مصاريف المواد الخام المرتفعة وتكاليف الخدمات اللوجستية مثل شراء الرقائق، في وقت يتوقع المحللون المزيد من الزيادات في أسعار السيارات، بحسب Refinitiv SmartEstimate، وقفز صافي الربح إلى 1.6 تريليون وون بما يعادل 1.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس، وقفزت الأسهم في شركة صناعة السيارات بنسبة تصل إلى 4% على الرغم من تقليص المكاسب لتنتهي بنسبة 1% أعلى.

تباطؤ المبيعات

وقالت شركة هيونداي في بيان: «المبيعات القوية لطرازات SUV و Genesis الفاخرة، وتراجع الحوافز، وبيئة الصرف الأجنبي المواتية، ساعدت على زيادة الإيرادات، على الرغم من التباطؤ في حجم المبيعات».

كان الوون الكوري الجنوبي أضعف بنسبة 7% تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي في هذه الفترة، مما عزز قيمة الأرباح المحققة في الخارج.

وقالت شركة هيونداي، التي علقت العمليات في مصنعها في سانت بطرسبرغ الروسية في الأول من مارس وتبيع فقط المخزون المتبقي في البلاد، إنها تتطلع لتقليل التكاليف هناك عن طريق خفض نفقات الحوافز والتسويق.

وقال نائب الرئيس التنفيذي سيو جانج هيون: «سننظر في تأخير تنفيذ الاستثمارات المخطط لها هذا العام وإطلاق السيارات الجديدة في روسيا لتعزيز ربحية عملياتنا في روسيا».