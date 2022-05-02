التعليم: لجان متخصصة لمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة قبل طباعتها

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم تشكيل لجان متخصصة في مواد الثانوية العامة، لمراجعة أسئلة الامتحانات، قبل اتخاذ خطوة طباعتها بشكل رسمي، تجنبا لوجود أي مشكلة في الصياغة أو عدم وضوح أي جزئية في سؤال بعينه، والتأكد من مطابقة أسئلة الامتحانات للمواصفات الفنية المعمول بها في نظام التقييم الجديد القائم على قياس الفهم ونواتج التعلم.

مراجعات الأسئلة لتجنب أخطاء الصياغة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ اللجان تبدأ عملها فور انتهاء المركز القومي للامتحانات من تجهيز بنك الأسئلة الخاصة بامتحانات نهاية العام، على أن تكون من صلاحيات اللجان إجراء تعديلات في الصياغة أو أسلوب كل سؤال، والاختيارات التي سيختار منها الطالب الإجابة الصحيحة للسؤال، بحيث لا يكون أي سوء فهم أو لوغاريتمات في الأسئلة، أو أخطاء تؤثر على فهم الطالب لأي جزئية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، كما يلي:

- يوم الإثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

- يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

- يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.