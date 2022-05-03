حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 3-5-2022 عاطفيا ومهنيا

الذكاء من أهم ما يميز مواليد برج السرطان فهو يظل هادئ لا يتحدث ويراقب أفعال وتصرفات وأقوال الشخصيات حوله ثم يحكم عليها، ويعرف كيف يتعامل معها أو يتجنبها، فهو يتمتع بحدس قوي يساعده في كشف نوايا وأسرار الأشخاص من حوله، وهو ما يستخدمه كآلية دفاع عن حساسيته تجاههم.

ومن ضمن صفات مواليد هذا البرج أيضا العطاء، فهو يقدم الدعم المعنوي والعاطفي للآخرين، ويتعاطف معهم حتى لو لم يكن بعلاقة طيّبة معهم، كما أنه يمتلك قدرة عاليّة على إقناع من حوله بنفسه وبأفكاره.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

ينصحك الفلك اليوم بأن تهتم بصحتك جيدا حيث يتواجد القمر في منزل الصحة ويجب أن تتذكر أن لبدنك عليك حق، كما يجب عليك ألا تتحدث عن أخبارك الشخصية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

ونصحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، مواليد برج السرطان بالعمل على صمت اليوم والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافهم بحذر، كما يجب عليهم دراسة كل خطوة جيدا قبل الإقدام عليها.

العائلة والأصدقاء عن مواليد برج السرطان

يضع مولود برج السرطان العائلة في مقدمة اهتمامته ويلبي طلباتها المختلفة ويتحمل المسئولية كثيرا إزائهم، كما يحرص على تمرير مبادئه التي يقتنع بها لأبنائه، ويمتاز كذلك بقدرته العالية على إعطاء الأمان والدفء لعائلته، ومستعدّ للتضحيّة بكل شيء مقابل تحقيق سعادتها وراحتها، ثم يأتي أصدقاؤه في المرتبة الثانية حيث إنّه يعرف بولائه وإخلاصه الشديد لهم.