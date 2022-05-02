إصابة 5 أشخاص بينهم 3 في مشاجرة ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، بإصابات في أماكن متفرقة من الجسم، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، إثر مشاجرة بقرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وجرى توجيه رجال الشرطة إلى مكان المشاجرة لضبط أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما اصيب إثنين اثر وقوع حادث مروري ناتج عن إنقلاب دراجة نارية بطريق بني سويف الفيوم أمام قرية الحمام التابعة لدائرة مركز ناصر.

بلاغ بوجود إصابات إثر مشاجرة

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائي بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بقرية نعيم التابعة لدائرة مركز شرطة بني سويف، نتج عنها إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة، بإصابات في أماكن متفرقة وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء المصابين في مشاجرة بقرية نعيم في بني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: «هيبة. ت.ح» 61 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيمن، و«أحمد. هـ.ت» 26 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيمن، و«نعيمة س.ر» 57 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، جميعهم يقيمون قرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارة نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة اثنين في حادث انقلاب دراجة نارية

وفي سياق آخر أصيب إثنين اثر وقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب دراجة نارية بطريق بني سويف الفيوم أمام قرية الحمام التابعة لدائرة مركز ناصر، وجرى نقلهما إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.