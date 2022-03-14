محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة رأس سدر.. تخفيضات 35%

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض أهلا رمضان بمدينة رأس سدر، بأسعار مخفضة بنحو 30%، وقال المحافظ إن المعرض يقدم كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من زيت وسكر وأرز وبلح ولحوم طازجة، بأسعار تنافس السوق الحرة.

وأضاف أنه جري تدشين معرض أهلا رمضان في كل مدينة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم بمختلف أنواعها.

سعر اللحمة 125 جنيه

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن اللحوم أسعارها تبدأ من 125 جنيها للكيلو، وسيتم تزويد معرض أهلا رمضان وكل المجمعات الاستهلاكية بالأسماك والدواجن المجمدة.

وشدد علي ضرورة استمرار حملات التموين والصحة لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين وإحالتهم الي النيابة.

تحرير 120 محضرا

وأكد سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء أن المديرية شنت حملات موسعة بداية من شهر مارس وحتي أمس، مشيرا إلى تحرير 120 محضرا لتجار مخالفين والحملات المستمرة لضبط الأسواق مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي يكفي احتياجات المحافظة ثلاثة أشهر.

رافق المحافظ خلال الافتتاح إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة واللواء محمود عيسى، مفوض محافظ جنوب سيناء للمشروعات، وسامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومشايخ وأهالي المدينة .

توفير السلع الغذائية

وأعلن علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر أنّ المعرض يهدف لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

وأشاد حمادة بتنظيم المعرض، واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وانخفاض الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تهدف دائمًا إلى توفير كل السلع للمواطن بأسعار تنافسية، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان، حيث تراوحت نسبة تخفيض السلع بين 25% و35% مع توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بكميات كبيرة.