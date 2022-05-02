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محمود مسلم

تروح فين في العيد !! .. بنرشح لك اكستريم لاند مدينتي

كتب:

الوطن
02:53 م | الإثنين 02 مايو 2022
اكستريم لاند

اكستريم لاند

هتفضل خروجة الملاهي هي الخروجة رقم ١ في كل عيد

على فكرة هي دي اللي اتصور فيها اعلان مدينتي بتاع كريم عبد العزيز

جيبنالكم بقى كل التفاصيل عشان تجهز نفسك لجرعة لعب و انبساط و فرحة من القلب

اكستريم لاند Extreme Land مش مدينة العاب للاطفال بس!بالعكس دا بيبقى يوم ممتع لكل افراد العيلة كبار & صغار

بمجرد ما تدخل هتلاقي نفسك في عالم كله العاب و الديكورات حواليك في كل مكان كلها الوان و في العاب كتير اوي اوي منهم لعب أول مرة نشوفها في مصر !

استغل فرصة الاجازة في العيد و فرح أولادك و اوعدك انك انت كمان هتنبسط باليوم دا .. و بنقول يوم لانك فعلا مش هتكتفي بساعة ولا اتنين انت هتفضل تدخل لعبة ورا لعبة لحد ما اليوم يخلص

اول ما تروح بتشتري كارت العاب ب 15 جنيه لكل الالعاب

و تشحنه بالباقة اللي تناسبك و الفترة دي عاملين عروض قوية جدا على كل الباقات هتفرق معاك كتير و تلعب أكتر

إشحن ب 300 تستفيد برصيد بقيمة 350إشحن ب 500 تاخد رصيد العاب ب 625إشحن ب 1000 تاخد رصيد العاب ب 1500 نغنغة دي

للاستفارات مكالمات / What's app01142776796

العنوان:مدينتي، بوابة ٢ داخل Open Air Mall

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