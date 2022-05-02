توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بتوقعاتها حول حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الثلاثاء الموافق ثاني أيام العيد 3 مايو، حتى الخميس الموافق 5 مايو، حيث أكدت الهيئة أنّ الطقس أيام العيد سيكون حارًا يومي الإثنين والثلاثاء، في أول وثاني أيام العيد.

ويشهد طقس الـ72 ساعة المقبلة، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أنّ حالة الطقس، غدًا الثلاثاء، حار على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيف ليلًا.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل، انخفاضا ملحوظ في درجات الحرارة ما بين 4 - 5 درجات على جميع محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.