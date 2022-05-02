إنقاذ 8 أطفال من الغرق بشاطئ العائلات في أول أيام العيد بالغردقة

تمكن فريق الإنقاذ بشاطئ العائلات، من إنقاذ 8 أطفال تراوحت أعمارهم بين 3 و9 سنوات، قبل غرقهم أثناء السباحة على الشاطئ برفقة ذويهم، أول أيام العيد الفطر المبارك، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية لهم، واستدعاء سيارة إسعاف بالشاطئ، وتبين استقرار حالتهم قبل نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل إنقاذ 8 أطفال من الغرق بشاطئ العائلات

كشف رامي الخواجة قائد فريق الإنقاذ بشاطئ العائلات بالغردقة، أن فريق الإنقاذ نجح في إنقاذ 8 أطفال من الغرق تتراوح أعمارهم بين 3 و9 سنوات، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فريق الإنقاذ يتواجد بصفة مستمرة على الشاطئ، لتأمين المصطافين.

توافد على شاطىء العائلات بالغردقة

وأشار أشرف فؤاد مدير عام شاطىء العائلات بالغردقة، إلى أن الشاطئ هو أحد أكبر الشواطئ العامة، ويتبع لمحافظة البحر الأحمر، ويضم أكثر من 5 آلاف عضو، ويسمح للدخول من غير الأعضاء برسم دخول 50 جنيه للفرد.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشاطئ شهد توافد كبير من المواطنين، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، هربا من حرارة الجو، مناشدا المواطنين بالاهتمام بأطفالهم، خاصة الذين لا يجيدون السباحة، وعدم تركهم بمفردهم.

وأكد فؤاد، أن الشاطئ يوجد به فريق الإنقاذ الذي يتكون من 20 فردا، بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري، مشيدا بتدخل فريق الإنقاذ في الوقت المناسب لإنقاذ أرواح الأطفال، لافتا إلى تواجد سيارتي إسعاف بصفة مستمرة طوال 24 ساعة أثناء الأعياد والمناسبات الرسمية، بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.