«الأرصاد» تعلن سقوط أمطار وانخفاض الرؤية خلال الساعات المقبلة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود أجواء غائمة على الأنحاء الشمالية كافة تعمل على حجب أشعة الشمس، وإحساس أقل بدرجة الحرارة، مشيرة إلى أنّ الفرصة قائمة لتساقط الأمطار على جميع المناطق الشمالية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض الرؤية الأفقية، مع هبوب رمال مثارة نتيجة رياح جنوبية تكون نشطة على السواحل الغربية، ومع التقدم للوقت تنتقل إلى الداخل.

طقس الأيام المقبلة

وعن حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، نوّهت الأرصاد بأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، سيشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد ووسط سيناء، وأن غدا الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر سيكون حارًا على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلًا الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيف ليلا.

أما عن طقس الأربعاء المقبل في ثالث أيام عيد الفطر، فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا ملحوظ في درجات الحرارة ما بين 4 - 5 درجات على جميع محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الثلاثاء، فإن القاهرة الكبرى ستشهد درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

أما درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 مايو، فالعظمى في القاهرة الكبرى تسجل درجة الحرارة 29 والصغرى 17، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

وأخيرا من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الخميس 5 مايو، العظمى في القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.