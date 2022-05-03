حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 3-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو لمواليد برج الأسد، الذي يرى الكثيرون أنّ مولود هذا البرج لديه هالة تجذب الآخرين، والأمر ليس غريبا، إذ إنّ تكوين شكل الأسد بين الأجرام السماوية، له قصة أسطورية، تتلخص في أن هناك إمبراطور تجبر بشدة، فأرسلت الآلهة أسدًا قويًا للتصدي له، والذي دفع حياته ثمنًا للدفع عن البشر، فقامت الآلهة بتخليد ذكراه بوجوده.

دور برج الأسد القيادي في حياة من حوله تدفع أصحابة للبحث يوميًا عن حظك اليوم، وعليه، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

عمليا ومهنيا تقول عبير فؤاد لمولود الأسد إنّه يحب أن تتحمّل المسؤولية، وتنجز أعمالك بجدية.. تفكّر وتخطط وتتطور.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

أما عاطفيا واجتماعيا فالقمر في منزل الأصدقاء واليوم مناسب للمشاركة والتسلّح بالأحباب والرفاق.. تذكّر أنّ الاتحاد قوة.

يذكر أن هناك من المشاهير من مواليد برج الأسد ومن بينهم الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل.