حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد توقعاتها بشأن مواليد برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر 2022، يبحث مواليد برج الميزان عن الطالع اليومي خلال فترة الإجازة، خاصة أنّ الفترة الماضية لم يكن الفلك حليف مواليد هذا البرج.

الاهتمام بالتفاصيل تعتبر إحدى صفات مولود برج الميزان، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

ماليا ومهنيا، تقول عبير فؤاد إنّ القمر في منزل الحظ يمدك بحسن التمييز وبالحدس والبصيرة الثاقبة، فقط لا تتسرع في توقيع الأوراق وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعاطفيا وعائليا عزيزي الميزان القمر وعطارد داعمان وقد يخففان عنك الهموم وتتيسر الأمور.

يذكر أن هناك الكثير من مشاهير برج الميزان، الذين لديهم خط واضح للحفاظ على التوازن بين جميع جوانب حياتهم العملية والعائلية والاجتماعية ومنهم الفنانة روبي، وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وبهاء سلطان وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.