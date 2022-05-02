خسائر الذهب تتواصل اليوم والجرام يتراجع 23 جنيها

وسع الذهب مساره الهبوطي، اليوم الاثنين، واختبر لفترة وجيزة منطقة 1850 دولارًا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير الماضي، حيث أعاد المستثمرون ضبط الاحتمالية الأعلى لوتيرة قوية من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويبدو صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي مستعدين لتقديم سلسلة من زيادات أسعار الفائدة هذا العام لترويض التضخم، ومن المرجح أن تبدأ يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 2000، ورفع أسعار الفائدة إلى 2.5% بحلول نهاية العام، بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس.

غذّت مثل هذه النظرة الرهانات على الدولار وجلبت عائدات طويلة الأجل إلى مستويات لم نشهدها منذ 2018، والتي بدورها أخافت المستثمرون من المعدن الثمين الذي لا يحقق عائدات، بحسب مزود البيانات.

أسعار الذهب وصلت لأعلى معدل لها في أغسطس 2020

على صعيد تاريخي، وصل سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول أوقية الذهب عند 1916.48 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية، بالنظر إلى المستقبل، وسط احتمالات أن يتم تداول المعدن الأصفر عند 1979.23 في غضون 12 شهرًا.

الذهب تراجع 23 جنيهًا اليوم

ومحليًا، سجل سعر الذهب، اليوم الاثنين، في محلات الصاغة عند تحرير الخبر، تراجعا بنحو 23 جنيهًا اليوم، مسجلًا الآن 1303 جنيهات لذهب عيار 24، وسعر 1140 جنيهًا لعيار ذهب 21، وسعر 977 جنيهًا لعيار الذهب 18، بينما بيع الجنيه الذهب (8 جرامات) بسعر 9120 جنيهًا.