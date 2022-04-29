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مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 28 والقنوات الناقلة

كتب:

هبة أمين
10:24 ص | الجمعة 29 أبريل 2022
مواعيد عرض مسلسل دايما عامر

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر

يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 28 والقنوات الناقلة بعد احتدام الصراع بين طلاب مدرسة رؤية الخاصة بقسميها ناشيونال وإنترناشيونال، والخناقة التي نشبت بين طالبات من القسمين تطورت إلى الاعتداء والضرب بالأيدي، الأمر الذي جعل مديرة المدرسة ميس زهرة، تطلب من عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي ضرورة التقدم باستقالته.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 28 والقنوات الناقلة

وتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 28 والقنوات الناقلة، شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساء اليوم، والإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 28 والقنوات الناقلة، بخلاف منصة watch it الإلكترونية، شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

خناقة بين طالبات المدرسة في الأقصر

في مسلسل دايما عامر الحلقة 27، طلبت ميس زهرة، مديرة المدرسة، وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، من عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، تقديم استقالته بعد عودتهم من رحلة الأقصر إلى القاهرة، بسبب التطاول بالأيدي بين طالبات من قسمي ناشيونال وإنترناشيونال، خصوصًا أن جمع طلاب القسمين في رحلة واحدة كانت فكرة عامر من الأساس.

 

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بقلم هبة أمين