يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 27 والقنوات الناقلة، لمعرفة تطورات الأحداث، وموقف ميس فدوى، وتجسد دورها ميرنا نور الدين، من مستر عامر عبد الرازق، وكشف حقيقة أنه ليس أستاذًا بالجامعة الأمريكية، ولكن حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وتم تعيينه في مدرسة رؤية بشكل خاطئ.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 27 والقنوات الناقلة

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 27 والقنوات الناقلة، منصة watch it الإلكترونية، وشاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساء اليوم، والإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 27 والقنوات الناقلة، شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

ميرنا نور الدين تقترب من معرفة حقيقة عامر عبد الرازق

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 26، انطلقت رحلة مدرسة رؤية الخاصة من الأقصر إلى أسوان لزيارة النوبة، واصطحب عامر عبد الرازق، الطلاب والمدرسين إلى منزل أحد أصدقائه منذ الجامعة، ويجسد دوره محمد جمعة.

وكانت المفاجأة التي لم يتوقعها عامر عبد الرازق، خلال حديث صديقه عن طبيعة عمله ومشروعاته، حيث باغتته ميس فدوى، متسائلة عن لجوئه لهذا المشروع بالرغم من دراسته بالجامعة الأمريكية مع عامر، لتنتهي أحداث الحلقة ويترقب الجمهور معرفة ما الذي ستسفر عنه الحلقة 27.