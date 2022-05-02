مصطفى شعبان: «معظم لزمات أعمالي الفنية مكنتش مكتوبة»

قال الفنان مصطفى شعبان، إن أغلب اللزمات التي قام بإطلاقها خلال مسلسله الجديد «دايما عامر» لم تكن مكتوبة من قبل، ولكنه ابتكرها مثل لزمة «أنا حزين»، مضيفا: «معظم اللزمات اللي في حياتي مكنتش مكتوبة، وبتطلع كده، وأنا حزين جت نتيجه مشهد جمعني مع الفنان عمرو عبدالجليل».

مصطفى شعبان: الطفل مهند موهوب وصوته حلو

وأضاف «شعبان» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ظهر في الكثير من المسلسلات مع المخرج مجدي الهواري، وهذا الأمر ساعده في خروج العمل الدرامي في أبهى شكل: «أنا بحب طريقة أننا نبتكر مع بعض، مش معناه أني بألف أو بأخرج ولكن كل ده قبل الكتابة والإخراج».

وأوضح بطل المسلسل أنه منذ ظهور الطفل مهند في احتفالية قادرون باختلاف أصبحنا أصحاب، ولما جه موضوع التعليم طرحت اسمه على مجدي الهواري ووافق، وهو طلع لأنه عنده قبول وموهوب وصوته حلو والناس حباه وطلع في حاجة يستحقها».

مسلسل الزوجة الرابعة «مزاج الخير»

وأكد أنه أعماله السابقة من المسلسلات الدرامية «الزوجة الرابعة، مزاج الخير» لم تكن مكتوبه من قبل، ولكن جميعها كانت بمثابة الأفكار والتي تجرى بناء الشخصيات والأعمال بسببها: «وإحنا في البيت بنلعب بلاي ستيشن، لقيت مجدي بيقولي أنت اللي ينفع معاك الموسم ده حاجة اسمها الزوجة الرابعة، والاسم طلع قبل الفكرة».

من جانبه، قال الفنان يوسف وائل نور، إن ظهوره في المسلسل الجديد كان بمثابة نجاح له، وذلك بفضل الضجة التي أحدثها العمل الدرامي خلال شهر رمضان، «المسلسل بتاعنا ناقش كذا حاجة في بعض زي التنمر وعلاقة الأهالي بالطلبة والمدرسين أيضا، ومبسوط أن المسلسل ناصف الطلبة ومش عليهم وبيحاول يساعدهم بعد ما فهم مشاكلهم، وكانت تجربة جميلة».