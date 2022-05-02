«التعليم» تعلن مواصفات أسئلة مادة الرياضيات المقالية لأولى وثانية ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، في مادة الرياضيات، لطلاب الشعبتين علمي وأدبي، الفصل الدراسي الثاني 2022، التي من المقرر أن تبدأ بالنسبة للصف الأول 11 مايو الجاري، والصف الثاني الثانوي يوم 12 مايو.

مواصفات الأسئلة المقالية للصف الأول الثانوي

- عدد الأسئلة 5.

- الدرجة الكلية 12.

- زمن الإجابة 60 دقيقة.

- نواتج التعلم التي سيجرِ قياسها كالآتي:

- يضع معلومات خاصة بموضوع مشكلة رياضية حياتية في جدول مناسب ويترجم البيانات لها في صورة متباينات خطية ثم يحدد منطقة الحل بيانيا (تطبيق).

- يثبت أن ثلاث أو أربعة نقط معلومة تقع على استقامة واحدة (تطبيق).

- يحل تطبيقات حياتية تشكل زوايا الارتفاع والانخفاض (تطبيق).

- يجمع متجهين باستخدام قاعدة المثلث وقاعدة متوازي الأضلاع.

- يحل مسائل غير نمطية علي استخدام معدلات الخط المستقيم (حل مشكلات).

مواصفا الأسئلة المقالية لمادة الرياضيات 1 للصف الثاني الثانوي

- عدد الأسئلة 4.

- الدرجة الكلية 12.

- زمن الإجابة 60 دقيقة.

- نواتج التعلم التي سيجرِ قياسها كالآتي:

- يعين المتابعة الحسابية والمتتابعة الهندسية (تطبيق).

- يبحث قابلية الدالة للاشتقاق (المشقة اليمني- والمشقة اليسرى) تطبيق.

- يحل مسائل غير نمطية باستخدام قواعد الاشتقاق (حل مشكلات).

- يحل مشكلات حياتية علي المتتابعات والمتسلسلات.

مواصفات الأسئلة المقالية لمادة الرياضيات 2 للصف الثاني الثانوي:

- عدد الأسئلة 3.

- الدرجة الكلية 9.

- زمن الإجابة 45.

- نواتج التعلم التي سيجرِ قياسها كالآتي:

- يحل مسائل متنوعة على قانون الجذب العام نيوتن.

- يحل تطبيقات على معادلات الحركة المستقيمة بعجلة منتظمة.

- يطبق قوانين الحركة الرأسية لأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية، في حالة صعود الجسم أو هبوطه في مواقف مختلفة.